ترامب يهدد بشن ضربة ساحقة على إيران

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتوجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران حال اتخاذها "إجراءات معينة"، لكنه شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع أي جهة.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين في البيت الأبيض: "سنضرب بطريقة لم تحدث من قبل في حال قيام إيران ببعض الأشياء".

وأشار ترامب إلى أنه لا يريد نشوب أي حرب في العالم، فيما أضاف: "إلا أنه يمكن أن تتطور الأوضاع بصورة ستجبرنا على المحاربة".

ولفت إلى أنه يسعى لعدم جر بلاده إلى حروب، حيث كانت إعادة العسكريين الأمريكيين إلى وطنهم من وعوده الانتخابية، وبين أن الولايات المتحدة تتمتع بقدرات كبيرة على ممارسة الضغط على الدول الأخرى دون استخدام السلاح، خاصة عبر الإجراءات الاقتصادية.

ويمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتصاعد مستمر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لتفرض الولايات المتحدة بعد ذلك عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بالسعي للحصول على سلاح نووي ودعم الإرهاب في المنطقة، فيما وصفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات بالباطلة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ردت عليها بخفض التزاماتها في إطار الصفقة.

وزاد التصعيد في الأيام الأخيرة بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم استهدف منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية أسفر في حينه عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي، واتهمت واشنطن والرياض السلطات الإيرانية بالوقوف وراء هذه العملية، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.