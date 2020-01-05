ترامب يهدد بقصف 52 هدفا هاما لإيران وبشكل أقوى

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 “هدفا هاما” لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة، السبت، ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ”الانتقام” على خلفية مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وقال ترامب: “إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فإن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا” (عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات)”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن “بعض هذه المواقع على درجة عالية من الأهمية لإيران ولثقافتها، وسيتم ضربها بسرعة وقوة كبيرتين”.

وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التهديدات”.

ومساء السبت، هدد ترامب مجددا بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب ترامب في تغريدة: “إذا قاموا بهجوم آخر، وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل”.

وأضاف في تغريدة أخرى أن الولايات المتحدة ستستخدم معداتها العسكرية “الجديدة الجميلة (…) بلا تردد”، إذا رد الإيرانيون.

وفي وقت سابق السبت، قال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي، إن طهران “حددت 35 موقعا أمريكيا حيويا في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب لتكون في مرمى إيران”. (وكالات)