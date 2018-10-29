ترامب يهنئ بولسونارو بانتخابه رئيسا للبرازيل

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو على فوزه بالانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك بمكالمة هاتفية خاصة صدرت عن الجانب الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الأحد عقب فوز بولسانارو: "الرئيس ترامب اتصل هذا المساء بالرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو لتهنئته وتهنئة الشعب البرازيلي على الانتخابات التي جرت اليوم".

وأضافت أن "الرجلين عبرا عن التزامهما القوي بالعمل على تحسين حياة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل، وحياة شعوب الأمريكيتين باعتبارهما زعيمين إقليميين".

وانتخب بولسونارو اليميني رئيسا للبرازيل بعد حصوله في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمس الأحد على 55.1% من الأصوات مقابل 44.8 % لمرشح اليسار فرناندو حداد.