ترامب يواصل تهديداته لإيران واليونسكو تذكره بمعاهدتي حماية التراث الثقافي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر “إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً”.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

وقالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من إعلان إيران سعيها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 بدرجة أكبر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد بأنه لا يزال بإمكانه التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحافيين في البيت الأبيض: “قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي… قطعا (سيفعل)”.

في الغضون، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الإثنين، أن الولايات المتحدة وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح.

وكان ترامب كرر الأحد تهديده بمهاجمة المواقع الثقافية الإيرانية، محذرا من “رد كبير” إذا وجهت إيران ضربة انتقامية لمقتل أحد كبار قادتها العسكريين.

وقالت اليونسكو إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين.