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ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتعطيل قرار للكونغرس

ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتعطيل قرار للكونغرس
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