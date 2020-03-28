ترامب يوقع على حزمة مساعدات بتريليوني دولار لمواجهة تداعيات كورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا الضخمة، بهدف مساعدة العمال والشركات المتضررين جراء حالة الإغلاق الاقتصادي وضخ المزيد من التمويل لقطاع الرعاية الصحية.

وأجرى الرئيس مراسم توقيع الفانون بعد ساعات فقط من تمرير الكونغرس لتشريع التحفيز غير المسبوق، والذي تقدر قيمته بما يصل إلى 2ر2 تريليون دولار.

ويعد ذلك هو الثالث الذي يتم تمريره في الكونغرس للتعامل مع تفشي الفيروس، حيث كانت الحزمة الأولى بقيمة 3ر8 مليار دولار وتركزت على المسائل الطبية، والحزمة الثانية بلغت قيمتها 105 مليارات دولار.

وبشكل منفصل، طلب ترامب من شركة جنرال موتورز أن تنتج أجهز تنفس اصطناعي، مستخدما قانون الإنتاج الدفاعي، في أول تفعيل للقانون خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب قد أعلن فى مؤتمر صحافي في التاسع عشر من شهر آذار/ مارس الجارى عن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، بما يسمح لإدارته بإجبار قطاعات الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال ترامب خلال المؤتمر إن تفعيل القانون يمكن أن يحقق كثيرا من الأشياء الجيدة. ولم يذكر الرئيس الأمريكي ما هي السلطات والخطوات التي سيتخذها بموجب هذا القانون ، لكنه كان من المرجح أن يستغله في زيادة تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات الطبية الأخرى.

ولطالما كان البيت الأبيض يقاوم تفعيل هذا القانون، على الرغم من تعالي الصرخات من جانب الديمقراطيين وحكام الولايات ومسؤولي الصحة العامة. (د ب أ)