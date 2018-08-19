المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

ترامب يوقف الدفع السنوي "المثير للسخرية" لسوريا والرياض تتكفل

ترامب يوقف الدفع السنوي "المثير للسخرية" لسوريا والرياض تتكفل
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 