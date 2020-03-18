ترامب يُفعّل قانون الدفاع الوطني لمواجهة وباء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بـ "الفيروس الصيني" خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء.

ويسمح القانون للرئيس الأمريكي باستخدام كافة الموارد الحكومية وغير الحكومية في سياق الجهود المبذولة لمكافحة تفشي الفيروس.

وأعلن ترامب أيضا عن تحويل سفينتين، تحملان اسمي " الرحمة" و"الراحة"، إلى مستشفيين ميدانيين مخصصين للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قرب انتهاء المعركة ضد الفيروس، الذي وصفه بأنه "عدو غير مرئي"، بعد إحراز تقدم في عملية إنتاج لقاح مضاد له، بفضل تعاون هيئة إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة مع القطاع الخاص وشروعهما في أولى الاختبارت على الإنسان لهذا اللقاح المطور في واشنطن.

ووعد ترامب بعقد مؤتمر صحفي ثان في غضون الساعات القادمة للإعلان عن مزيد من الأمور"المثيرة" بشأن تجارب اللقاح على وجه الخصوص.

