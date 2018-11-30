ترامب يقذف بجهاز الترجمة غاضبا امام رئيس الأرجنتين (فيديو)

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم استيائه خلال لقائه نظيره الأرجنتيني من ضرب متلقي الترجمة الفورية بالأرض، بسبب "سوء الترجمة".



وقال ترامب أمام نظيره ماوريسيو ماكري، إنه فهم خطاب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي كان يتحدث بالإسبانية، أفضل من الترجمة التي قدمت له.



وأضاف: "أعتقد أنني فهمت بشكل أفضل ماذا كنت تقول بلغتك الخاصة أكثر من هذا. لكن كل شيء على ما يرام"، وقذف متلقي الترجمة الفورية إلى الأرضية.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي وصل إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة وتعقد حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.