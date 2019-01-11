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إغلاق الحكومة في أمريكا يدخل يومه21 وترامب يدرس إعلان الطوارئ

إغلاق الحكومة في أمريكا يدخل يومه21 وترامب يدرس إعلان الطوارئ
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