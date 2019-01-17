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ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"

ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"
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