ترامب يقول إن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي سيعقد في هانوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن دبلوماسيين أمريكيين عقدوا “اجتماعا مثمرا للغاية” مع المسؤولين الكوريين الشماليين وأعلن أن اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الجاري مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي. وقال ترامب على تويتر “من يمثلوني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية، واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم جونغ أون . سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير.”

“أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام”. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون عقد محادثات على مدى ثلاثة أيام في بيونغ يانغ للتحضير لاجتماع القمة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بيجون اتفق مع نظيره كيم هيوك تشول على الاجتماع مرة أخرى قبل القمة.

وأضاف البيان أن بيجون وكيم هيوك تشول ناقشا خلال محادثاتهما في بيونغ يانغ من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، ” تعزيز التزامات قمة الرئيس ترامي والزعيم كيم في سنغافورة بنزع السلاح النووي بشكل كامل وتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.”

وقبل أسابيع فقط من اجتماع القمة المزمع الذي يلي أول اجتماع غير مسبوق بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، يبدو أن الجانبين بعيدين عن تضييق شقة الخلافات بشأن مطالب الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامج للأسلحة النووية يهدد الولايات المتحدة.

وقال بيجون الأسبوع الماضي إن محادثاته في بيونغ يانغ، ستستهدف السعي لإحراز تقدم بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في سنغافورة ووضع “مجموعة من الأهداف الملموسة التي يمكن تحقيقها” في اجتماع القمة الثاني.

وقال إن واشنطن مستعدة لمناقشة “اجراءات كثيرة” لتحسين العلاقات وتحفيز بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية وإن ترامب مستعد لإنهاء الحرب الكورية التي وقعت فيما بين عامي 1950 و1953 والتي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

رويترز