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ترامب يقول إن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي سيعقد في هانوي

ترامب يقول إن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي سيعقد في هانوي
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