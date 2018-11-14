ترامب يعيّن الرجل الثاني في الحرب على العراق سفيرا لدى الرياض

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رشح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد الذي شغل منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق، لمنصب سفير واشنطن في الرياض.

وأفاد البيت الأبيض بأن أبي زيد يعمل حاليا في جامعة ستانفورد ويشغل منصب مستشار في شركة "جيه. بي أسوسييتس".

ويتعيّن على أبي زيد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا، قبل أن يتسلّم في الرياض مهامه الدبلوماسية الجديدة.

والجنرال أبي زيد من مواليد 28 أكتوبر 1951، وهو حفيد لمهاجرين لبنانيين، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.

ودرس في الجامعة الأردنية ويحمل درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة "هارفارد".

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال المتقاعد أبي زيد، كان الرجل الثاني في الحرب على العراق، وعين في منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بعد غزو العراق في يونيو من عام 2003، خلفا للجنرال تومي فرانكس.

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وكان القائد العسكري الأمريكي تومي فرانكس قد تولى قيادة العراق في تلك الفترة باعتباره القائد العام لقوات واشنطن وفي مايو 2003 استقال فرانكس من منصبه وعين أبي جون خلفا له.

وحسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونه المرقم 1483 في 2003، أصبح العراق محتلا عسكريا أمن قبل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن منصب سفير الولايات المتحدة في السعودية لا يزال شاغرا منذ تولي ترامب السلطة في يناير 2017.