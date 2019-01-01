نيويورك تايمز: ترامب يمنح الجيش 4 أشهر لسحب القوات من سوريا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب منح الجيش الأميركي فترة أربعة أشهر لسحب القوات من سوريا. وكان ترامب أكد في وقت سابق أن القوات الأميركية ستنفذ انسحابا بطيئا من سوريا.

وقال مدير مكتب الجزيرة في واشنطن عبد الرحيم فقرا إن قرار الرئيس الأميركي تحديد موعد انسحاب القوات من سوريا وإبطاءها جاء بعد اتصالات أجراها ترامب مع بعض الأطراف النافذة في واشنطن.



كما جاء القرار -بحسب فقرا- بعد استماع ترامب لدى زيارته القوات الأميركية في العراق لقيادات عسكرية أبدت خشيتها من انعكاس تسريع الانسحاب على داخل العراق في مكافحة تنظيم الدولة، بعد أن كان الرئيس الأميركي حدد 30 يوما لانسحاب تلك القوات.

وأشار فقرا إلى عامل آخر لقرار الرئيس ترامب في الأصل، وهو تنفيذ وعده الانتخابي بسحب القوات من سوريا.

وذكر ترامب في تغريدة على تويتر أمس الاثنين أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه الحديث عن عودة هذه القوات بعد تحقيقها نصرا كبيرا. وأضاف "لو أن أحدا غيري فعل ما فعل في سوريا التي كانت تعج بفوضى تنظيم الدولة عندما أصبح رئيسا، لأصبح بطلا قوميا".



فلول تنظيم الدولة

وأشار ترامب إلى أن تنظيم الدولة قد زال في الغالب، وأن القوات الأميركية ستعود ببطء إلى الوطن ليلتحق أفرادها بعائلاتهم، مشيرا إلى أن المعركة مع فلول التنظيم ستستمر.

وكان الرئيس الأميركي فاجأ حتى حلفاءه حين أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه سيسحب الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا، وعددهم نحو ألف جندي، بحجة أنه تمت بالفعل هزيمة تنظيم الدولة في سوريا.

لكن قرار ترامب واجه انتقادات من حلفاء غربيين على غرار فرنسا، كما أثار غضب وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل قوام قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا وتشن منذ أشهر -بدعم من التحالف الدولي- حملة عسكرية على التنظيم شرق نهر الفرات في ريف دير الزور.

وفي سياق متصل قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إبطاء الانسحاب الأميركي من سوريا، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الرئيس ترامب وافق على طلب من نتنياهو بسحب القوات الأميركية من سوريا تدريجيا. وأوضح أن نتنياهو سيلتقي وزير الخارجية الأميركي اليوم الثلاثاء في البرازيل، لبحث الأمر على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب خايير بولسونارو.