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ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا
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