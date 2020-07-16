ترانزيت سوري في مطار بيروت وعون يخطط لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه تم وضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق والدول المهتمة بشؤون النازحين فيما اعلنت دمشق فتح خط جوي عن طريق بيروت

وأضاف عون : “لقد بات علينا نحن أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين”.

وأكد عون، جاء خلال استقباله وفداً من “تجمع العلماء المسلمين في لبنان” في قصر بعبدا، أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخلافات والحروب مطلقاً، متابعاً “إلّا أنّنا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء كنّا حياديين أو غير حياديين”.

وأعلنت وزارة النقل السورية تسيير رحلات جوية من دمشق إلى بيروت مخصصة للسفر إلى نقاط أخرى (ما وراء بيروت).

وذكرت الوزارة أنها ستبدأ تسيير الرحلات على متن "السورية للطيران" اعتبارا من يوم الاثنين القادم، على أن تكون مخصصة للذهاب فقط، وأن يكون المسافرون (ركاب ترانزيت)، واشترطت أن "لا تتجاوز فترة بقائهم 12 ساعة كحد أقصى في مطار بيروت.

إضافة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الطائرة، والحفاظ على مسافات كافية بين الركاب وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها.