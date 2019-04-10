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تربية الإوز تحظى بإهتمام كبير في جنوب شرقي تركيا
تربية الإوز تحظى بإهتمام كبير في جنوب شرقي تركيا
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نشر 10 نيسان/إبريل 2019 - 01:11 بتوقيت جرينتش
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تشهد العديد من مناطق جنوب شرقي تركيا، انتشارا لمزارع تربية طيور الإوز، نظرا لزيادة الطلب عليها داخليا وخارجيا
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بينترست
ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
ريديت
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