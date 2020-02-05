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ترتيب الجيش المصري يقفز في التصنيف العالمي

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 10:50
جاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020
جاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020

اعلن تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

الجيش المصري تاسع أقوى جيش في العالم متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران (صورة)


وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.

ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام القادم، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

نتيجة بحث الصور عن القوات الخاصة المصرية"


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