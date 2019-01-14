ترحيبا بالملك عبد الله الثاني.. العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد
- وضع العلم الفلسطيني على شاشات عملاقة في العاصمة العراقية بغداد1 من 2
- العلم الفلسطيني بدلا من العلم الأردني قس شوارع بغداد2 من 2
أخطأت الحكومة العراقية بوضع العلم الفلسطيني على شاشات عملاقة في العاصمة العراقية بغداد بدلا من العلم الأردني ترحيبا بزيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وانتشر العلم الفلسطيني بشكل كبير في شوارع العاصمة، قبل أن تتدارك اللجنة الخاصة بمراسم الاستقبال زلتها وتضع العلم الأردني مجددا .
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