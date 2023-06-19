ترحيب اماراتي قطري بعودة العلاقات بين البلدين

رحبت دولتا الامارات العربية المتحدة وقطر بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الدولتين حيث عادت سفارتا البلدين وقنصلية الدوحة بدبي للعمل ابتداء من اليوم الإثنين.

وأعلنت دولة الإمارات وقطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً على تعزيز العلاقات الثنائية، وقالت تقارير اعلامية رسمية ان اتصالات جرى بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير خارجية، جرى خلاله تبادل التهنئة بمناسبة استئناف العمل الدبلوماسي في البلدين

واعتبر عبدالله بن زايد آل نهيان هذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما،

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

فيما قالت وكالة الأنباء القطرية، إنه انطلاقًا من اتفاق العلا، و"حرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعملها اليوم الإثنين"

وأكد "إعلان العُلا"، الصادر عن القمة الخليجية الحادي والأربعين في السعودية في الشهر السادس من العام 2021 على إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وعدم التدخل في شؤون الدول، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الكيانات والجماعات الإرهابية، وتعزيز العمل الدلوماسي والتعاون العسكري بين دول الخليج "يعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد "بيان العُلا" العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة".