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ترحيب فلسطيني بتصريحات منافس نتنياهو عن المستوطنات

ترحيب فلسطيني بتصريحات منافس نتنياهو عن المستوطنات
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