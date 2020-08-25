ترشيح ترامب رسميا لولاية رئاسية ثانية

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إلى مركز المؤتمرات في شارلوت في كارولاينا الشمالية للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري، وذلك بعد وقت وجيز على تسميته رسميا مرشحا لولاية رئاسية ثانية.

ووصل ترامب الى المؤتمر بعد دقائق من تسميته من قبل الحزب مرشحا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر ويتنافس فيها مع الديموقراطي جو بايدن.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس، واحد تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الابجدي.وينافس ترامب في هذه الانتخابات بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي.أن.أن" و"أم.أس.أن. بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. الذي قال، في مداخلة مقتضبة، "تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

وأضاف "سمعت الأسبوع الفائت أن الديموقراطية على المحك"، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديموقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم. وتدارك بنس "لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك".