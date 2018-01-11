قائد الجيش المصري الأسبق سامي عنان مرشحا للرئاسة

الفريق سامي عنان

أعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي، الخميس، اختياره رئيس الحزب، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، مرشحا له في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال الأمين العام للحزب، سامي بلح، إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في مقر الحزب بالدقي، لإعلان ذلك للشعب المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان بموقع التواصل الاجتماعي، بيانا، أعلن فيه رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر.

وكان بلح قال في تدوينة سابقة: "ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس أو خائن.. كل من يترشح هو ابن من أبناء هذا البلد وعلينا أن نحترمه وأن نستمع إليه وإلى برنامجه الانتخابي وأن نترك الاختيار الأمثل والأنسب للشعب فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه".

وأضاف قائلا أنه من المهم أن يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونزيهة تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادته دون تدخل من هنا أو هناك.