ترقب في السودان لإعلان ولادة الحكومة الجديدة 

يترقب السودانيون الاربعاء، اعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الانتقالية.

وكان حمدوك قد تسلم الثلاثاء قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة ، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.

وادى حمدوك الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

وتحدد الجداول الزمنية للاتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم 28 آب/أغسطس لإعلان الوزارة الجديدة.

وأعطت الوثائق سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية، اللذين أعطيت سلطة ترشيحهما للعسكريين.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن حمدوك سيعلن حكومته اليوم، على أن يعتمدهم مجلس السيادة بعد غد، كي يؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة الجديدة: إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين وعمر منيس ومحمد صديق للخارجية، ولوزارة الصناعة والتجارة كل من كوثر إسماعيل وعيسى الشاطر وكمال الدين الطيب، ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وزينب عبد الرحمن.

وكان حمدوك الذي أدى مساء الأربعاء (21 أغسطس) اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، بدأ لقاءات وصفها بـ"المشاورات الأولية" مع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وقادة في قوى الحرية والتغيير، الخميس، في منزل المهدي.

وقال رئيس الوزراء إنه بدأ في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية.

