ترقب هجوم روسي جوي شامل.. الناتو: روسيا تتكبد خسائر هائلة شرق أوكرانيا

البوابة - تقدر مصادر استخباراتية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خسائر القوات الروسية في أوكرانيا، بألفي مقاتل في كل 100 متر تتقدمه شرق أوكرانيا، بالمقابل يؤكد أحد القادة الميدانيين في مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، أن خسائر القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار تزيد 6 أو 7 مرات عن خسائر القوات الروسية.

وفي هذا السياق يقول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن روسيا تدفع بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى ساحات القتال، دون تلقيهم التدريبات والتجهيزات الكافية، مما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة

من جانبه كشف مقاتل في صفوف مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، قاد الهجوم في مدينة سوليدار، النقاب عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية، مؤكدا أن نسبة خسائرها هي على الأرجح "واحد إلى ستة، واحد إلى سبعة".

روسيا تحشد المقاتلات والقاذفات

وتشير تقارير غربية، إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف الجيش الروسي، دفعت موسكو لحشد عدد كبير من طائراتها المقاتلة والقاذفات والمروحيات الهجومية، جهة الحدود الغربية للبلاد، تمهيدا لهجوم جوي شامل، للتقليل من حجم الخسائر البشرية في المعارك البرية.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الخميس، تقريرا، نقلت فيه عن بعض من شاركوا بالاجتماع، أن هناك استعدادات روسية مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، عبر حشد قاذفات وطائرات مقاتلة ومروحيات حربية.

ولمواجهة التهديد الروسي الجوي، تعهد وزراء دفاع "الناتو" بتجهيز أوكرانيا، ودعم قدراتها في الدفاع الجوي لمواجهة وصد أي هجوم مرتقب لسلاح الجو الروسي.

تمكين قدرات الدفاع الجوي الأوكراني

وعلى الرغم من إخبار أوستن، نظرائه من وزراء الدفاع في الإجتماع الذي بدأ الثلاثاء الماضي في بروكسل، بأنه لا تتوفر معلومات استخباراتية دقيقة بشأن الهجوم الجوي الروسي، إلا أنه أكد ضرورة تمكين قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال مسؤولون أميركيون، إنهم يسارعون "لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متقدمة قبل هجوم جوي روسي ضخم مخطط له في الربيع"

وتحاول كل من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا تسريع تسليم بطاريات صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، بينما تزودها فرنسا وإيطاليا بصواريخSAMP/T وأيضا صواريخ Mamba المضادين أرض- جو للطائرات.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، خلال اجتماع وزراء الدفاع، إلى إن دول الحلف تحاول تأمين "كييف"، بالمعدات والأسلحة والذخائر اللازمة لصد الهجمات الروسية، ودفعها إلى الوراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح "أوستن"، أن "الناتو" تحرك لتوفير دبابات متطورة من نوع Bradleys و Leopard ، وكذلك مدرعات للمشاة من نوع Marders ، وغيرها، معتبرا أنها ستحدث فرقا مهما في ساحات القتال.