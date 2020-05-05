تركيا أرسلت أسلحة متطورة لمليشيات السراج

أعلن مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي، أن تركيا أرسلت أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات حكومة فايز السراج في طرابلس، وصلت إلى مينائي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا..وأشار المسؤول إلى رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز «العنقاء»، بعد فشل طائرات «بيرقدار» في تحقيق مكاسب.