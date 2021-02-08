  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تركيا: إطلاق عملية عسكرية ضد "العمال الكردستاني"

تركيا: إطلاق عملية عسكرية ضد "العمال الكردستاني"

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 10:23
إطلاق عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ثلاث ولايات
إطلاق عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ثلاث ولايات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي) في ثلاث ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن العملية العسكرية تجري في ولايات هطاي وغازي عنتاب وعثمانية، بمشاركة 1670 عنصرا من القوات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الهدف من عمليات "أرن" هو تطهير كامل البلاد من عناصر حزب العمال الكردستاني.

ووفق ما قالت وكالة أنباء "الأناضول"، فإن "وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني في 11 يناير الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة"، وذلك في إطار جهودها الرامية للقضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد".

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...