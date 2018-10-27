تركيا: إقالة 15 ألف شخص

تم إقالة 15153 شخصا، من بينهم 150 من الجنرالات والأميرالات

كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن إقالة أكثر من 15 ألف شخص كجزء من التحقيقات بشأن منظمة "فتح الله غولن"، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وقال "أكار"، إنه "تم إقالة 15153 شخصا، من بينهم 150 من الجنرالات والأميرالات"، مشددا عزمه "على استئصال الجماعة الإرهابية بالكامل".

وأسفرت محاولة الانقلاب عام 2016 عن مقتل 251 شخصاً وإصابة نحو 2200 جريح، وأعقبها حملة تطهير لأنصار "غولن" في المصالح الحكومية والأجهزة الأمنية.

وتغلغلت عناصر "غولن" في مفاصل الدولة التركية خلال السنوات الماضية، لاسيما بجهازي الشرطة والجيش والمؤسسات التعليمية، وكان ذلك سببا في موجة تطهير واسعة في مجمل المؤسسات الرسمية بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.