تركيا: اتهام 20 سعوديا في قضية مقتل جمال خاشقجي

أعلنت تركيا، الأربعاء، توجيه تهمٍ لعشرين سعودياً بينهم معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وبحسب بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، وجهت اتهامات للنائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بإدارة عملية الاغتيال وتوجيه الأوامر لفريق قتل سعودي.

وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات تنتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

وأثارت القضية ردود فعل دولية منددة أضرت بصورة المملكة وبولي العهد بشكل كبير خصوصا بعدما اتضح أن جسد خاشقجي تعرض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.

وكان القضاء السعودي أصدر أحكاما بالإعدام على 5 أشخاص وبالسجن على 3 آخرين، لكنه قرر الإفراج عن عسيري وعدم توجيه اتهام للقحطاني.

ولم يكشف القضاء السعودي هويات الأشخاص الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام، وبررت ذلك بالقول إن "المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك".

