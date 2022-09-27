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تركيا: احباط هجمات انتحارية في مرسين

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:08
تضاربت الانباء حول نجاح المهاجمين بتفجير السيارة المفخخة
تضاربت الانباء حول نجاح المهاجمين بتفجير السيارة المفخخة

قالت مصادر اعلامية تركية ان الاجهزة الامنية في منطقة مرسين احبطت هجوما انتحاريا على مركز الشرطة في المدينة الواقعة جنوب البلاد فيما اطلقت عملية امنية واسعة بحثا عن المهاجمين 

وفيما تحدث نشطاء عن هجوم مسلح واصوات انفجارات في مرسين افادو باعلان حظر تجوال في المنطقه،  واشارت المصادر الى ان وزارة الداخلية قامت بتسع مداهمات وتم القاء القبض خلالها على 10 عناصر من داعش في المدينة.

 

 

وتضاربت الانباء حول نجاح المهاجمين بتفجير السيارة المفخخة وقالت الشرطة انها احبطت العملية فيما قالت مصادر اعلامية بان شرطيا قتل نتيجة التفجير

 

 

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