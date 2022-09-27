تركيا: احباط هجمات انتحارية في مرسين

قالت مصادر اعلامية تركية ان الاجهزة الامنية في منطقة مرسين احبطت هجوما انتحاريا على مركز الشرطة في المدينة الواقعة جنوب البلاد فيما اطلقت عملية امنية واسعة بحثا عن المهاجمين

وفيما تحدث نشطاء عن هجوم مسلح واصوات انفجارات في مرسين افادو باعلان حظر تجوال في المنطقه، واشارت المصادر الى ان وزارة الداخلية قامت بتسع مداهمات وتم القاء القبض خلالها على 10 عناصر من داعش في المدينة.

هجوم مسلح واصوات انفجارات في تركيا محافظه مرسين واعلان حضر تجوال في المنطقه pic.twitter.com/dIqs49vHrV — صلاح الراوي (@alrawy_slah) September 26, 2022

وتضاربت الانباء حول نجاح المهاجمين بتفجير السيارة المفخخة وقالت الشرطة انها احبطت العملية فيما قالت مصادر اعلامية بان شرطيا قتل نتيجة التفجير

#تركيا قبل قليل: "هجوم مسلح" استهدف مركز الشرطة في مدينة #مرسين التركية عقب تفجير سيارة مفخخة تلاه اشتباكات عنيفة. pic.twitter.com/i9J1jxInqX — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) September 26, 2022

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🔻مقطع من كاميرات المراقبة للهجوم على مقر الشرطة في #مرسين، 3 إرهابيين بينهم 2 من النساء أحدهم قامت بتفجير نفسها pic.twitter.com/CHHSJINtoS — المرصد العسكري (@Military_OST) September 26, 2022

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