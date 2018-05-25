الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قالت تركيا الجمعة إن اعتراف اسرائيل بـ"ابادة الارمن" سيضر بها لان من شأن ذلك تقويض الوضع الخاص بمحرقة اليهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في انقرة "نعتقد ان وضع اسرائيل احداث 1915 في مصاف المحرقة يضر بها في المقام الاول".

تصريحات أقصوي جاءت ردا على موافقة اعضاء في البرلمان الاسرائيلي الاربعاء على اقتراح بعقد جلسة مناقشة "للاعتراف بابادة الارمن".

وتمت الموافقة على الاقتراح الا انه لم يتحدد بعد موعد للجلسة.

ويسعى الارمن للحصول على اعتراف دولي بان المجازر التي تعرضوا لها بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل ابادة اسفرت عن مقتل نحو 1,5 مليون ارمني.

وتنفي تركيا ان يكون ما تعرض له الارمن من مجازر واعتقال وترحيل في تلك الحقبة يرقى الى مصاف جريمة الابادة.

وقال أقصوي إن "احداث 1915 ليست قضية سياسية بل تاريخية وقانونية"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وقتل نحو ستة ملايين يهودي في معسكرات الموت النازية ابان الحرب العالمية الثانية.

وشهدت العلاقات التركية الاسرائيلية توترات في السنوات الاخيرة، وتدهورت بعد ان قتل الجيش الاسرائيلي عشرات الفلسطينيين كانوا يتظاهرون عند الحدود بين قطاع غزة واسرائيل احتجاجا على نقل الولايات المتحدة سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

والاسبوع الماضي شبّه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصرفات اسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة بالاضطهاد النازي لليهود ابان الحرب العالمية الثانية.