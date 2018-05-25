المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

تركيا: اعتراف اسرائيل بـ"ابادة الارمن" سيضرّ بها

تركيا: اعتراف اسرائيل بـ"ابادة الارمن" سيضرّ بها
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 