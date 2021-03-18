تركيا.. القبض على شخصين خططا لعمليات تفجير

ألقت السلطات التركية، الخميس، القبض على مشتبهين اثنين بولاية هطاي (جنوب) كانا يخططان لعمليات تفجير في الولايات الكبرى.

وبحسب معلومات توصلت إليها الأناضول، كشفت تحريات مديرية الأمن عن اختباء عناصر ينتمون لـ “بي كا كا / ك ج ك / ب ي د / ي ب ك” في بيت ريفي بقضاء “قيريق هان” التابع لولاية هطاي.

وفي ساعات الصباح الأولى نفذت قوى الأمن عملية تخللها اشتباك مسلح مع عناصر التنظيم الإرهابي.

وأسفرت العملية عن القبض على مشتبهين يحملان الجنسية السورية، أحدهما أصيب بجروح والآخر بحالة جيدة.

وتبيّن أن المشتبهين كانا يخططان لتنفيذ عمليات تفجير في الولايات الكبرى.

تجدر الإشارة أن العمليات الأمنية ما زالت مستمرة في المنطقة.