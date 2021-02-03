تركيا: القبض على مسؤول التعليم في داعش

ألقت الأجهزة الأمنية التركية القبض على قيادي كبير في داعش، يحمل الجنسية الأردنية، في عملية أمنية بولاية سكاريا شمال غربي تركيا.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان لها اليوم الأربعاء اعتقال القيادي الكبير في تنظيم "داعش"، وقالت: "تم إلقاء القبض على نائب وزير التعليم المزعوم في تنظيم داعش".

وأشارت إلى أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤول في داعش بولاية سكاريا شمال غربي البلاد"، موضحة أنه قد

عمل "نائبا لوزير التعليم في تنظيم داعش"، وكان مسؤولاً عن جميع مؤسسات التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق بين عامي 2014 – 2017".

ولفتت الداخلية التركية إلى أن أجهزة الأمن كشفت أن هذا الشخص قد ارتكب جرائم وحشية بحق الأشخاص الذين أسرهم وقام بتصويرهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تركيا، الاثنين، إنها اعتقلت 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الولايات، بينهم المكلف بتنفيذ اغتيالات في البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقامت قوات الأمن التركية بمداهمات متزامنة في 6 ولايات ضد عناصر "داعش"، وتمكنت من اعتقال 14 من عناصر التنظيم، أحدهم تم توقيفه بولاية يالوفا غربي البلاد، وكان مكلفا بتنفيذ اغتيالات داخل تركيا، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أنه خلال التحقيق مع الموقوفين تبين أنهم شاركوا في نشاطات التنظيم الإرهابية في سوريا والعراق، قبل انتقالهم للأراضي التركية.

وتم العثور بحوزة أعضاء التنظيم خلال مداهمة منازلهم على "مسدسين وطلقات نارية وجوازات سفر مزورة وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية".

وكشفت التحقيقات أن من بين الموقوفين 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية وواحد يحمل الجنسية المغربية والآخر تركي.