تركيا: الوحدات الكردية لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.

وأضاف أن تركيا ستناقش في وقت قريب الخطوات المقبلة مع موسكو.

وقال جاويش أوغلو إن وفدا عسكريا روسيا سيأتي إلى تركيا لبحث الدوريات المشتركة التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء.

وأضاف أن عدم انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة نحو 30 كيلومترا عن الحدود في شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق مع روسيا سيدفع القوات التركية لطردهم. (رويترز)