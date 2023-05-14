تركيا.. بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (فيديوهات)

انطلق السباق الانتخابي في تركيا، صباح اليوم الأحد، بعد أن فتحت مراكز الإقتراع أبوابها، وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ الناخبون بإدلاء أصواتهم، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان، في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تركيا في أنقرة واسطنبول، فيما تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقال شهود عيان، إن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة، قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها.

وتشهد الاجواء الانتخابية، استقطابا كبيرا بين أنصار المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الجمهورية، وهما رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان (69 عامًا) وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) الذي يقود حزبا ديموقراطيا اجتماعيا وعلمانيا.

ومما يزيد الأجواء الانتخابية سخونة، دخول المنافسين للرئيس المنهية ولايته إردوغان، في جبهة موحدة للمرة الأولى، بقيادة زعيم المعارضة، الذي تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدمه بشكل طفيف على منافسه.

ويبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، سجل منهم 65 مليون ناخب، لاختيار أعضاء البرلمان أيضا، في ظل الإقبال على التصويت بشكل تقليدي، يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين بالمئة.