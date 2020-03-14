تركيا تبدأ بـ "السياحة الحلال"

اعلن مسؤول تركي عزمها البدء في تنفيذ خطة "السياحة الحلال" ليستفيد منها نحو 400 مليون مسلم

ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية عن عضو اللجنة الاستشارية بالجمعية الدولية للسياحة الحلال (IHATO) عمر آقغون تكين إن 400 مليون مسلم يعيشون في مناطق جغرافية يتراوح بعدها جواً عن تركيا نحو 5 ساعات، مؤكدا أن هذا الموقع الحيوي يكسب تركيا أهمية وميزة جيواستراتيجية.

وأوضح تكين أن هناك خلط يحدث بين مفهومي السياحة الحلال والسياحة الدينية مبيناً أن الأخيرة تشمل المنسوبين إلى كل الأديان وتتم لأغراض دينية.

وتابع "بينما السياحة الحلال خاصة بالمسلمين وتعني قيامهم بزيارة المنتجعات الساحلية أو الزيارات الشتوية، في إطار أوامر ونواهي الشريعة الإسلامية فيما يخص الإقامة والطعام والشراب وما إلى ذلك".

وذكر تكين أنه "يمكن تطبيق السياحة الحلال على السياحة الشتوية وأيضا العلاجية، أي أنه يمكن جعل أي نوع من أنواع السياحة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل صديقاً للمسلمين".

وأشار أن المسلمين سيشكلون 26.5 في المئة من عدد سكان العالم عام 2030 والذي سيصل إلى 2 مليار و200 مليون، مضيفاً أن "هذا العدد الضخم يظهر أن المسلمين سيكونون من أهم المجموعات الاستهلاكية في كافة القطاعات ومن بينها السياحة".

وأشار أن التقرير الخاص بمعطيات عام 2019 سيُنشر في أبريل/ نيسان المقبل، وأنه من المتوقع أن يصل عدد المسلمين الذين أمضوا العطلة في بلدان غير بلادهم إلى 180 مليون شخص وأن يصل إجمالي نفقاتهم إلى 212 مليار دولار.

وأكد تكين أن تركيا هي الدولة الثالثة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد ماليزيا وإندونيسيا من حيث امتلاك الظروف الملائمة لسياحة المسلمين، وهي ثاني دولة بعد السعودية ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي يفضل السياح المسلمين زيارتها.

ولفت إلى أن المفاهيم الخاصة بالسياحة الحلال وسوق السياحة للمسلمين لم يتم تحديدها بعد من قبل المؤسسات الرسمية في تركيا ولم يتم وضع أطر قانونية لها، لذلك لا يوجد مصدر رسمي حتى الآن للحصول على إحصائيات رسمية بخصوص هذا القطاع.

وأوضح أن الأبحاث ومعطيات الجمعية الدولية للسياحة الحلال تشير إلى وجود 299 منشأة في تركيا تعمل بمفهوم الفنادق صديقة المسلمين 47 منها تقدم خدمة الفنادق الحلال، و252 الباقين فنادق لا تقدم مشروبات كحولية.