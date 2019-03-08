تركيا تبدأ تسيير دورياتها في المنطقة منزوعة السلاح بإدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة إن بلاده تنسق مع روسيا وإيران بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا.



وفي لقاء مع وكالة الأناضول، قال أكار إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي ونظيره الروسي في سوتشي بشأن إدلب "ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة".



وأشار إلى أن دوريات روسية بدأت في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح"، مضيفا أن "هذه الدوريات تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار.



وتابع: "اعتبارا من اليوم (الجمعة) زالت بعض التهديدات المتعلقة بالمجال الجوي لمحافظة إدلب ومنطقة عفرين"، مستدركا: أكبر شكوى لدينا من النظام وخرقه لوقف إطلاق النار، ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس الضغط على النظام ليوقف شن اهجمات في إدلب".

وفي موضوع متصل، لفت الوزير التركي إلى أن ما سماها "عملية الفرز بين المعارضة والمجموعات الراديكالية بإدلب لا تزال متواصلة".