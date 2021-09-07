تركيا تتحدث عن علاقات متينة مع الامارات

اشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، باجواء الاتصالات والمحادثات مع دولة الامارات ووصفها بـ الإيجابية في تصريح نادر لانقرة التي نصبت العداء لابو ظبي طوال العقد الماضي

اوغلو: علاقات ايجابية مع الامارات

وقال الوزير التركي في تصريحات لوسائل اعلامية محلية أنه سيكون من الخطأ، النظر إلى الأحداث الماضية على أنها عقبة أمام المصالحة وتطبيع العلاقات.

واضاف اوغلو: حدثت لقاءات رفيعة بين الجانبين على مستوى الرؤساء والوزراء، وهناك اتفاق حول الزيارات المتبادلة وإذا استمر الزخم الإيجابي الحالي، يمكن للعلاقات أن تعود إلى مسارها الصحيح".

لقاءات مباشرة

وقبل نحو اسبوعين استقبل الرئيس رجب طيب اردوغان في انقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي أجرى زيارة إلى تركيا حينها، الاستثمارات الإماراتية في تركيا.

كما بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

هذه التطورات بعد ان انتقد اردوغان ابو ظبي التي وقعت اتفاق السلام مع اسرائيل في أغسطس وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستدعاء السفير التركي من الإمارات وقال إنه "لن يغفر هذا السلوك المنافق".



وتوترت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي منذ سنوات، إذ يدعم الطرفان جوانب متعارضة في مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ليبيا.

وفي الآونة الأخيرة سعت أنقرة إلى إصلاح علاقاتها مع عدد من منافسيها الإقليميين، في خطوة يراها مراقبون محاولة لمعالجة عزلتها الإقليمية.