تركيا تتخطى إيران بأعداد الاصابات بكورونا لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط

سجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين.

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329 لتصبح الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890. وتعافى 1822 مريضا حتى الآن وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة إلى 40520.

وقالت وزارة الداخلية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أنه تم إرسال تعميم إلى 81 ولاية، بخصوص تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من وإلى 30 كبرى ولايات البلاد، إلى جانب ولاية زونغولداغ.

وأضاف البيان أن القرار السابق لفرض تلك القيود ينتهي منتصف الليلة، حيث سيتم تمديدها 15 يوما.

وأشار البيان إلى أن تمديد القيود جاء في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا التعميم كافة المواطنين في الولايات المذكورة إلى البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحددة.

تراجع الوفيات في ايران

وفي ايران، سمحت السلطات لبعض الشركات في العاصمة طهران بإعادة فتح أبوابها يوم السبت بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة وفاة، وهو الأدنى منذ ما يزيد على شهر.

وقال التلفزيون الإيراني إن الشركات منخفضة المخاطر، ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش، استأنفت أعمالها في طهران بعد أسبوع من إعادة فتحها في بقية أنحاء البلاد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مفتشي الصحة يزورون المتاجر ويذكرون أحد الخبازين بضرورة ارتداء الكمامة. وشوهد مفتشون آخرون يشرفون على توزيع موظفي عدد من المتاجر للقفازات على زبائنهم.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا انخفض إلى 73 يوم السبت، وهو الأدنى منذ 12 مارس آذار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5031. ويوم السبت هو الخامس على التوالي الذي يقل فيه عدد الوفيات عن 100 شخص في إيران إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وأضاف على التلفزيون الحكومي أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة بعد أن سجلت البلاد 1374 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كان تقرير برلماني قد أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكبر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.

وأعيد فتح العديد من المكاتب الحكومية بالفعل الأسبوع الماضي مع عمل ثلث موظفيها من منازلهم.

وكانت حركة المرور كثيفة في طهران يوم السبت، وتزاحم على بعض المكاتب متقدمون للحصول على دعم تقدمه الدولة، مما أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تفشي الفيروس مجددا.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن علي رضا زالي رئيس فريق عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران قوله ”فيروس كورونا لا يزال في مرحلة الوباء في طهران... وحركة المرور الكثيفة مبعث قلق متزايد“.

ولم يتم بعد فتح الشركات ذات المخاطر العالية، بما في ذلك المسارح والصالات الرياضية وحمامات البخار وصالونات التجميل ومراكز التسوق، في حين أن المطاعم مفتوحة فقط لطلبات التوصيل للمنازل.

ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة، وفرضت السلطات حظرا على التجمعات الثقافية والدينية والرياضية. وقد تحظر إيران أيضا المناسبات العامة بمناسبة شهر رمضان الذي يبدأ في أواخر أبريل نيسان الجاري.

