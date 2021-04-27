تركيا تتراجع عن موقفها بشأن خاشقجي وامير سعودي يعلق

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، معتبرا أن حديث الجانب التركي في الوقت الراهن إيجابي.

وقال سطام بن خالد على حسابه الرسمي في "تويتر": "حديث الرئاسة التركية الآن موقف إيجابي وهو ما كانت تنتظره السعودية منهم في السابق وتطالب فيه وقد حدث هذا الأمر".

حديث #الرئاسة_التركية الأن موقف إيجابي وهو ما كانت تنتظره السعودية منهم في السابق وتطالب فيه وقد حدث هذا الأمر, في النهاية نحن ليس لنا عداوة مع أحد لكن من يعادينا نعاديه ولا نقبل لأحد التحريض علينا أو الإساءة لوطننا أو ولاة أمرنا .#تركيا pic.twitter.com/cFFbEIy8ON — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 26, 2021

وأضاف: "في النهاية نحن ليس لنا عداوة مع أحد لكن من يعادينا نعاديه، ولا نقبل لأحد التحريض علينا أو الإساءة لوطننا أو ولاة أمرنا"، متابعا: "كل الأخطاء مغفوره عند الله، إلا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم يوم الحساب، فاحذروه".

وأفاد بأن كل من يعادي بلاده وولاة أمرها مصيرهم الفشل وسواد الوجه، واختتم تغريدته بوسم "#المملكة_العربية_السعودية_العظمى".

تركيا تتراجع عن ادعاءاتها بشأن خاشقجي

​وكان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، قد قال في حديث مع وكالة "رويترز" إن أنقرة ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وفي تغيير ملحوظ في الخطاب التركي، رحب قالن بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين 7 و20 عاما بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في اسطنبول.

وبعد التودد التركي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن أنقرة تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية.

إلى ذلك، أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي. وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وتابع: "لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".