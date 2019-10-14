تركيا تتهم الاكراد بإطلاق معتقلي داعش عمدا، وترامب لا يستبعد

اتهمت تركيا الاثنين، القوات الكردية باطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية الحدودية، عمدا، وهو الامر الذي لم يستبعده الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال مسؤول كبير في الحكومة رافضا الكشف عن اسمه للصحافيين إن وحدات حماية الشعب الكردية “أطلقت سراح سجناء داعش لنشر الفوضى في المنطقة” حيث يقوم الجيش التركي بهجوم واسع منذ الاربعاء.

كما نفت تركيا أن يكون هجومها قد سمح لمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية بالفرار من مخيمات اعتقال يحتجزون فيها، واتهمت المقاتلين الأكراد ب”إفراغ” المخيمات عمدا.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي اكار للصحافيين “يوجد سجن واحد فقط لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته”.

وأضاف “توجد صور وأفلام لذلك”.

وفي ذات السياق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدات حماية الشعب الكردية بمحاولة إقحام بلاده في الصراع مع تركيا في شمال شرق سورية عن طريق إطلاق سراح أسرى تنظيم الدولة الإسلامية .

وكتب ترامب على تويتر الاثنين إن الأكراد ” يمكن أن يطلقوا سراح البعض حتى يورطونا”، وأضاف أنه من الممكن “بسهولة” القبض على مقاتلي داعش من قبل تركيا أو من قبل الدول الأوروبية التي ينحدرون منها وتابع أن على هذه الدول الإسراع في ذلك.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التقارير “المضللة” بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية اتاح فرار جهاديين.

وقال “هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب”.

وذكرت السلطات الكردية الاحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيم عين عيسى فروا بسبب القصف التركي.

ولكن أقاربهم في فرنسا صرحوا لوكالة فرانس برس أن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.

وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا “اليوم (الأحد) فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الاجنبيات وطلبوا منهن مغادرة المخيم”.

وأضافت “لم يفروا. القوات الكردية لم تعد تريدهم. كانوا يتوقعون أن تأخذهم القوات السورية أو التركية، ولكن تم طردهم من المخيم. على مدى عدة أيام كانت القنابل تسقط قرب المخيم وتزداد قربا منه، ولم تعد هناك أية منظمات غير حكومية أو أية مساعدة” قرب المخيم.

وزعمت القوات الكردية كذلك أن خمسة من جهاديي التنظيم فروا الجمعة من سجن في المنطقة.

وتواصل تركيا هجومها لليوم السادس على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها “ارهابية” رغم أنها كانت حليفة للولايات المتحدة والقوى الغربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

