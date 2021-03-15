تركيا تتهم الجيش السوري بقصف حلب وتدعو روسيا للتدخل

أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الاثنين أن صواريخ أطلقت من مطار كويرس بحلب استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب في محافظة حلب، وأسفرت عن إصابات.

وأكدت الوزارة حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن القوات السورية كانت وراء القصف.

وأعلنت أنها أبلغت الجانب الروسي بضرورة منع مثل هذه الهجمات وأشارت إلى أنها أبلغت قواتها في المنطقة باتخاذ كافة التدابير، وأكدت أنها تتابع التطورات.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سورية أن حرائق كبيرة اندلعت وأصيب عدد من الأشخاص إثر استهدافات جديدة لحراقات نفط بدائية في ريف محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وسائل الإعلام أن قصفا صاروخيا مجهول المصدر استهدف منطقة الحمران في ريف جرابلس الجنوبي الغربي.

وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن القصف على منطقة الحمران تزامن مع سقوط صواريخ على حراقات بدائية لتكرير النفط في منطقة ترحين شرق مدينة الباب. (TR)