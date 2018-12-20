تركيا تتوعد المسلحين شرقي الفرات: ستدفنون في خنادقكم

توعد وزير الدفاع التركي خلوص أكار الأربعاء مسلحي وحدات "حماية الشعب" الكردية الموجودة شرقي الفرات، بعد يوم على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قراها بسحب قواتها من سوريا .



ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله إن المسلحين في منطقة شرقي الفرات بسوريا "سيدفنون في خنادقهم التي حفروها في الوقت المناسب"، مضيفا: "أمامنا الآن منبج وشرق الفرات ونعمل بشكل مكثف في هذا الخصوص".



يأتي ذلك فيما أرسل الجيش التركي الخميس تعزيزات عسكرية جديدة نحو وحداته قرب الحدود مع سوريا.



ونقلت وكالة الأناضول عن عن مصادر عسكرية قولها إن "التعزيزات تضم مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة".