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تركيا تتوعد بدفن المسلحين الأكراد السوريين في خنادقهم

تركيا تتوعد بدفن المسلحين الأكراد السوريين في خنادقهم
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