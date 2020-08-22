تركيا تحرم "الحسكة" من الماء.. ونداء لإنقاذ 1.5 مليون شخص (فيديو وصور)

وجهت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري نداءها الإنساني إلى كافة الجهات لإنقاذ أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة السورية من العطش نتيجة قطع تركيا المياه عن المحافظة.

وأكدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان: "أن الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين".

وشددت المنظمة في بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالي المحافظة.

وأشار البيان إلى جاهزية فرق الهلال الأحمر العربي السوري لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة علوك فور ضمان الوصول الآمن وصيانة خطوط الكهرباء ووصلها بين آبار علوك ومحطة المياه، بالإضافة إلى أعمال الترميم داخلها.

من جهة أخرى، وفي استوكهولم ندد الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا "بجريمة النظام التركي" قطع مياه الشرب عن الحسكة.

وطالب الاتحاد في بيانه المجتمع الدولي "بتجريم ومحاسبة الاحتلال التركي على فعلته باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية"، مشيراً إلى أن "النظام التركي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية من خلال ممارساته الإجرامية".

ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتحرك الفوري والجاد لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الانتهاكات التي تعتبر جريمة بحق الإنسانية جمعاء.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم برحمتك نستغيث، ارحم إخواننا وأهلنا في سوريا #الحكسة ، اللهمّ فكّ همّهم ويسّر أمرهم ، اللهمّ اكشف عنهم البلاءوالوباء واجعل لهم مخرجاً ، اللهمّ أطعمهم واسقهم وأمّنهم ياارحم الراحمين#انقذو_الحسكة#الحسكة_عطشى#الحسكة_بلا_ماء pic.twitter.com/eymA70Rv4K — Mohammed yasser shushrah (@shushrah27) August 22, 2020