تركيا تحظر التجول في 31 ولاية لكبح انتشار الكورونا

أعلنت تركيا الثلاثاء، فرض حظر التجول لمدة 4 أيام تبدأ الخميس في 31 ولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والذي حصد ارواح أكثر من ألفي شخص وأصاب حوالي 91 ألف شخص في البلاد.

وبحسب تعميم صادر عن وزارة الداخلية التركية “سيفرض حظر تجول أيام 23 و24 و25 و26 أبريل/ نيسان الجاري، على أن تفتح المحال التجارية أبوابها الثلاثاء والأربعاء (21 – 22 أبريل) بين الثامنة صباحا والحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي”.

“كما تفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحا والثانية ظهرا يومي الخميس والجمعة فقط (خلال الحظر) بسبب دخول شهر رمضان، بشرط شراء المواطنين من أقرب المحال التجارية”، وفق التعميم.

وستغلق المحلات التجارية أبوابها تماما يومي السبت والأحد من أيام حظر التجوال.

وبحسب التعميم، سيقتصر عمل المطاعم ومحلات الحلويات على خدمة التوصيل المنزلي.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث “آفاد”، ومكاتب مجموعة “الوفاء للدعم الاجتماعي” والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة عملها.

وسيسمح لواحدة فقط من محطات الوقود وورش تصليح السيارات وصيانة الإطارات تقديم خدماتها ضمن مسافة 50 كيلو متر.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعّل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، إسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، ديار بكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق، وان.

والاثنين أشادت الداخلية التركية بالدرجة العالية للالتزام الذي أبداه سكان 31 ولاية تركية بقواعد حظر التجول يومي السبت والأحد الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في تركيا إلى 2140 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 90980 شخصا.

