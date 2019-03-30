تركيا تدخل الصمت الانتخابي

بدأت فترة الصمت الانتخابي في أنحاء تركيا اعتبارا من السادسة مساء السبت



بدأت فترة الصمت الانتخابي في أنحاء تركيا اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرا ت.غ) قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأحد.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي سبق أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، تنتهي اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي، فترة الدعاية الانتخابية، ويتم فرض حظر للنشر على الأخبار المتعلقة بالانتخابات.

ووفقا للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وبناءً على ذلك، يُحظر اعتبارا من السادسة من مساء السبت، نشر أية أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية أو تحتوي على ما يؤثر على الحرية التامة للتصويت.

وخلال يوم الانتخابات، الأحد، يُحظر بداية من الساعة 18:00 وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، نشر أي أخبار تتعلق بالانتخابات سوى ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.