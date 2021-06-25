تركيا تدين نقل سفارة هندوراس لمدينة القدس

أدانت وزارة الخارجية التركية نقل هندوراس سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك بحسب بيان صدر، الخميس، عن الوزارة، شددت فيه على أن “هندوراس بهذه الخطوة قد انتهكت القانون الدولي وكذلك القرارات الأممية المتعلقة بوضع مدينة القدس”.

وأضاف البيان موضحًا أن ما قامت به هندوراس “أضر كذلك برؤية حل الدولتين، وبآمال السلام في المنطقة”.

وتابعت الوزارة التركية “لقد كان تطورا مؤسفا نقل هندوراس سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وافتتاحها. ونحن ندين هذا القرار”، موجهة دعوة إلى هندوراس للعدول عن “هذه الخطوة الخاطئة”.

ودشن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس، مقر سفارة بلاده في القدس الغربية لتكون الثالثة بعد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة، في حين جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 دعوة جميع الدول إلى “الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية” في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن. (الأناضول)