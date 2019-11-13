تركيا تدين هجمات إسرائيل على قطاع غزة

دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي في هذا الإطار إلى القيام بمسؤولياته في حماية المدنيين بفلسطين.

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأربعاء، الهجمات التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة منذ الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن “إسرائيل قتلت العديد من أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء في الهجمات التي نفذتها على غزة منذ الثلاثاء”.

وأضافت: “ندين هذه الهجمات بشدة، وعلى الإدارة الإسرائيلية التخلي عن العدوانية والاحتلال، اللذين تحولا لديها إلى سياسة دولة”.

وشددت الوزارة على أن احتلال إسرائيل المستمر منذ 52 عاما هو أطول احتلال عدواني في العصور الحديثة.

وأوضحت أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن هذه المأساة في فلسطين، وأن يتحرك بسرعة ضد سياسة إسرائيل الاحتلالية وعدوانها.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي في هذا الإطار إلى القيام بمسؤولياته في حماية المدنيين بفلسطين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.

