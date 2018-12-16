تركيا: ترامب وعد بتسليم غولن

فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 2016.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر في الدوحة: “في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم غولن وآخرين” في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وتسعى تركيا منذ وقت طويل لتسلم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين. وكان غولن حليفا لأردوغان لكن السلطات التركية اتهمته بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي سيطر خلاله جنود مارقون على دبابات وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وأطلقوا النار على مدنيين عزل.

وينفي غولن تورطه في هذه المحاولة. وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يدرس تسليم كولن في سياق جهود لتخفيف ضغوط تركيا على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده ستطلق مبادرات جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.

وقال جاويش أوغلو: “رأيت في الآونة الأخيرة تحقيقا موثوقا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عن تهرب منظمة غولن من الضرائب”.